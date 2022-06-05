Нехаммер считает, что быстрое вступление Украины "нереалистично".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к промежуточному этапу между сотрудничеством и полноправным членством в Европейском Союзе для таких стран, как Украина и Молдова.

По словам Нехаммера, так называемое "подготовительное пространство" позволит странам достичь стандартов ЕС, аналогичных Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Европейскому соглашению о свободной торговле (ЕАСТ), сообщает Reuters.

"Нас объединяет одна цель, мы все хотим сильной, независимой и экономически успешной Украины", — говорится в заявлении Нехаммера, распространенном канцелярией канцлера.

"В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение российской агрессивной войны. На таком этапе быстрое полное присоединение к союзу в любом случае не может быть насущной проблемой", - отметил он.

Нехаммер сказал, что из нынешних дебатов о членстве Украины в ЕС необходимо избавиться от эмоций, добавив, что быстрое вступление Украины "нереалистично".

"Мы должны создать европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам", — сказал Нехаммер.

Он отметил, что Австрия десятилетиями шла по тому же пути с европейскими соглашениями о свободной торговле, прежде чем присоединиться к ЕС в 1995 году.

Нехаммер также сказал, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового типа политического европейского сообщества стран, которые стремятся присоединиться к блоку или желают более тесных связей и приверженности ценностям ЕС.

Напомним, в Офисе президента и МИД Украины раскритиковали предложение создать альтернативу вступлению Украины в ЕС.

"Это лишь ободрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он также ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона не допускать унижение России, чтобы упростить дальнейшие переговоры.

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