Вакцина компании Pfizer/BioNTech стала первой в Канаде, которую разрешили вводить детям.

Управление Канады по вопросам общественного здравоохранения утвердило использование вакцины Pfizer / BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает BBC.

Министерство здравоохранения страны приняло решение на основе данных третьего этапа клинических испытаний на детях этого возраста.

"Департамент определил, что эта вакцина безопасна и эффективна при использовании в этой младшей возрастной группе», - сказал советник министерства.

Вакцина от коронавируса Pfizer

31 марта Pfizer и BioNTech опубликовали результаты клинического испытания их вакцины от COVID-19 на подростках 12-15 лет.

Они сообщают, что эффективность вакцины для этой группы составляет 100%, кроме того, компании пришли к выводу о безопасности вакцины для подростков.

Ранее Канада разрешила использовать вакцину Pfizer людям старше 16 лет.

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Автор: Денис Прядко