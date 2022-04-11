Эти компании оказывали прямую или косвенную поддержку российским военным, а потому являются соучастниками бессмысленной войны Путина в Украине.

Канада вводит санкции против 33 компаний из российского оборонного сектора.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

В частности, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сегодня объявила о применении новых санкций в соответствии с положениями о специальных экономических мерах в ответ на незаконное и неоправданное вторжение России в Украину.

Новые меры вводят ограничения в отношении 33 компаний из российского оборонного сектора. Эти компании оказывали прямую или косвенную поддержку российским военным, и поэтому являются "соучастниками бессмысленной войны президента Владимира Путина в Украине, которая принесла боль и страдания".

Отмечается, что поскольку мир реагирует на ужасные события в Буче и во всей Украине, эти меры служат напоминанием, что Канада будет лидером в привлечении Путина и его пособников к ответственности за их ужасные, незаконные и неоправданные действия.

Кроме того отмечается, что Канада использует каждый имеющийся инструмент, чтобы нарушения международного права в Украине были полностью расследованы.

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