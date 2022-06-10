Истец в этом деле утверждает, что Сергей Тищенко вместе со своей бывшей женой Еленой Тищенко похитили из банка "Фортуна" около 100 миллионов долларов.

Высокий суд Лондона по многомиллионной делу о мошенничестве издал указ об аресте Сергея Тищенко, уроженца Житомирщины, известного в Украине как собственника обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор".

Соответствующий указ был издан Высоким судом 19 мая 2022 года, сообщают "Украинские новости".

Отмечается, что "Фортуна банк" был признан неплатежеспособным и ликвидирован в 2017 году. В банке была введена временная администрация на основании решения Правления Национального банка Украины от 26 января 2017 года №55-рш/БТ "Об отнесении Публичного акционерного общества "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных".

Истец в этом деле, известная английская финансовая компания WWRT Limited (ВВРТ Лимитед), утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей женой Еленой Тищенко похитили из банка около 100 миллионов долларов.

Директор WWRT Limited, известный юрист Ольга Гутовська прокомментировала: "Дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску WWRT Limited (дело № BL-2020-001416). Ранее по ходатайству WWRT Limited указом от 04 сентября 2020 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 миллионов долларов США, или около 2 миллиардов гривен). Я горжусь профессионализмом своих коллег в WWRT Limited и Gutovska & Partners, которые ведут это и другие дела WWRT Limited в Лондоне. Мы довольны указом об аресте и благодарны суду за возможность добиться справедливости".

Известно, что Сергей Тищенко отказался сдаться правоохранительным органам. Полиция Англии разыскивает его для заключения под стражу и отправления в тюрьму Белмарш.

Тюрьма Белмарша – это тюрьма на юго-западе Лондона, где отбывают арест такие известные заключенные, как террорист Хашем Абеди, который организовал террористический акт на концерте Арианы Гранде в Манчестере в 2017 году, где погибло 22 человека, и Джулиан Ассанж, известный американский журналист и основатель Викиликс, который "слил" секретные данные Соединенных Штатов Америки в 2010 году.

Справка: Ольга Гутовская – известный международный юрист, проживает в Великобритании. Гутовская является управляющим партнером международной юридической фирмы "Gutovska & Partners" (Гутовская и партнеры) и владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited. Gutovska & Partners предоставляет услуги в сфере разрешения споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов. Известно, что Гутовская добивается ареста и в отношении других владельцев украинских банков-банкротов, которых она обвиняет в мошенничестве и хищении средств.