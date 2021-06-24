Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц.

Власти Израиля перенесли открытие границ для вакцинированных иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке, на месяц, до 1 августа.

МИД страны 21 июня объявил, что таким туристам разрешат посещать Израиль с 1 июля.

«Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц (с 01 июля по 01 августа)», - говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

Читайте такжеВ Израиле утвердили новое правительство без НетаньяхуПри этом запрет на въезд в Израиль не распространяется на ограниченные по численности группы привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости. Им разрешено прибывать в страну с конца мая, передает kommersant.

Новая вспышка коронавируса в Израиле

23 июня в Израиле зафиксировали новую вспышку коронавируса, где полностью вакцинировано более половины населения. За последние сутки там - 125 новых больных, преимущественно детей и подростков. Хотя до недавнего времени были лишь единичные случаи.

По словам чиновников, это – индийский штамм, так называемый дельта-вариант.

Также израильтян призвали не ездить за границу и как можно скорее вакцинировать детей от 12 лет.

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Автор: Ирина Погорелая