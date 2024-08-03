Из Ливана вывезли 30 украинцев.

Главное управление разведки Минобороны и Министерство иностранных дел организовали эвакуацию тридцати граждан Украины из Ливана в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Как сообщили в ГУР МО, операция проведена во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского. Самолет для перевозки предоставила авиакомпания SkyUp Airlines.

"Наши соотечественники, среди которых 21 женщина и девять детей, уже прибыли в Жешув, Польша, и находятся в безопасности. Их встретили украинские консулы и представители ГУР МОУ - эвакуированным оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают их сопровождение в наше государство", - говорится в сообщении и подчеркивается, что Украина стала одной из первых в мире, кто успешно осуществил эвакуацию своих граждан из Ливана.

Отмечается, что сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают работать над оказанием помощи гражданам Украины, которые находятся в Ливане. Продолжается работа по возможности дальнейшей эвакуации других украинцев, которые изъявляют желание покинуть эту страну.

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"Гражданам, которые приняли личное решение продолжить пребывание на территории Ливана, рекомендуем избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в Ливане.

Также гражданам Украины во время пребывания в Ливане рекомендуют воздержаться от поездок на территории, граничащие с сирийской границей; граничащие с израильской границей к югу от реки Литани; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г. Триполи); в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г. Сайда); Долины Бекаа; южного пригорода Бейрута (район Дахие).

США и Великобритания в связи с обострением ситуации также призвали своих граждан как можно быстрее выехать из Ливана, а Швеция объявила о закрытии посольства в стране.

Обострение ситуации в Ливане

Накануне Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от поездок в Израиль и Ливан в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

В Белом доме считают, что Иран планирует напасть на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. По информации СМИ, любое возмездие Ирана будет по той же схеме, что и их атака на Израиль 13 апреля, однако потенциально более масштабной.

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