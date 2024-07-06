Чиновники говорят, что сейчас есть реальный шанс достичь соглашения.

Боевики ХАМАС приняли предложение США начать переговоры по освобождению израильских заложников, среди которых также солдаты и мужчины. Это произошло после первого этапа соглашения, которое направлено на прекращение войны в Газе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в ХАМАСе.

"Воинствующая исламистская группировка отказалась от требования, чтобы Израиль сначала взял на себя обязательства по постоянному прекращению огня перед подписанием соглашения, и позволила бы провести переговоры для достижения этой цели в течение шестинедельного первого этапа", - отметил анонимно источник для издания.

В то же время палестинский чиновник, который близок к мирным усилиям при международном посредничестве, заявил, что это предложение может привести к заключению рамочного соглашения, если его согласует Израиль, что положит конец девятимесячной войне между Израилем и ХАМАС в Газе.

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В свою очередь источник в израильской переговорной группе, который говорил на условиях анонимности, заявил, что сейчас есть реальный шанс достичь соглашения.

"Это резко контрастирует с предыдущими случаями девятимесячной войны в Газе, когда Израиль заявлял, что условия, выдвинутые ХАМАС, являются неприемлемыми", - отметили в Reuters.

В издании добавили, что пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не сразу ответил на просьбу о комментарии. Уже в пятницу его офис сообщил, что переговоры продолжатся на следующей неделе и добавил, что разногласия между сторонами все равно остаются.

Согласно данным органов здравоохранения Газы, в результате войны погибло более 38 тысяч палестинцев. В то же время по официальным израильским данным, с начала нападения ХАМАС на южные израильские города, было убито 1200 человек и около 250 человек были взяты в плен.

"Новое предложение гарантирует, что посредники будут гарантировать временное прекращение огня, доставку помощи и вывод израильских войск до тех пор, пока будут продолжаться косвенные переговоры по реализации второй фазы соглашения", - объяснил источник из ХАМАСа.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Как писал УНИАН, "Хезболла" запустила более 200 ракет и "рой беспилотников", которые были нацелены на позиции израильской армии. В террористической группировке отметили, что это был ответ на убийство старшего командира Мохаммеда Насера на юге Ливана, которое произошло в среду.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна готова применить военную силу против Ливана, если группировка "Хезболла" и дальше будет обстреливать израильскую территорию. Так он ответил на угрозы Ирана "войной на уничтожение".

"Сегодня Иран угрожает уничтожить Израиль, если Израиль сполна ответит на атаки "Хезболлы" из Ливана. Мой ответ Ирану четкий: если "Хезболла" не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома", - подчеркнул он.

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