Президент США рассказал о разговоре с главой израильского правительства.

Президент США Дональд Трамп ожидает визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ближайшее время. Он заявил журналистам, что глава израильского правительства может посетить Вашингтон уже на следующей неделе, сообщает NBC News.

По словам Трампа, у него состоялся телефонный разговор с Нетаньяху о том, что происходит в Израиле после срыва соглашения с ХАМАС о прекращении огня.

"Я говорил с ним сегодня. Мы поговорим об Израиле и о том, что происходит. Это еще один вопрос, который мы хотели бы решить", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

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Война между Израилем и ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после того, как в одностороннем порядке остановил действие соглашения о прекращении огня.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иерусалим расширяет военную операцию. По его словам, Израиль берет под контроль большие районы, которые будут включены в зоны безопасности государства.

В то же время научный сотрудник организации Defense Priorities Дэниел ДеПетрис сообщил, что провал Трампа, который продвигал соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, - плохой знак для Киева. Эксперт подчеркнул, что дальнейшие действия президента США по Украине будут зависеть от ряда факторов.

3 апреля Нетаньяху приехал с визитом в Венгрию, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест. Глава Минобороны Венгрии встретил израильского премьера в аэропорту.

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