Европейцы работают над тем, чтобы связать руки Кремлю.

Западные страны доходят до согласия относительно Российской Федерации. Как сообщил министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин в интервью "Эспрессо", европейские государства работают над тем, чтобы не разрешать Москве посягать на чужие территории.

"В Европе сейчас пока формируется консенсусное отношение в отношении России. Всем понятно, что позволить России поднимать ставки снова - это поражение для всей Европы. Сейчас продолжаются дискуссии относительно вступления Украины в НАТО. Вступление может быть отложено с переходным периодом и новыми гарантиями. Эти гарантии должны утихомирить Путина и любой другой режим, который может быть в России. Чтобы Путин вообще и не думал об атаке Европы, а мы принадлежим именно к европейскому пространству", - сказал Климкин.

Европа поднимает вопрос относительно способа изоляции России. Сейчас эта стратегия становится ключевой в видении Запада сотрудничества с Москвой.

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"Возвращаться к статус-кво с серыми зонами невозможно, поскольку серые зоны провоцируют Путина дестабилизировать ситуацию в Украине и Европе. В Европе уже поднимают вопрос: каким образом изолировать Россию в пределах сегодняшних границ. Изоляция России становится ключевой стратегией Запада в отношении Москвы. И в России уже начинают это чувствовать", - отметил Климкин.

Ограничение Запада против России и ее союзников: что известно из актуального

Недавно Канада ввела новые санкции против РФ. В том числе причины такого шага кроются в действиях россиян в отношении украинских детей на временно оккупированных территориях.

20 мая стало известно, что новые санкции ЕС коснутся почти сотни иностранных компании, которые сотрудничают с Россией. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что эти фирмы есть по всему миру – они помогают РФ обходить ограничения Запада. Европа хочет перекрыть России возможные пути уклонения от эффекта санкций.

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