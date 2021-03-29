Археологи нашли в парке Летна фундаменты зданий концлагеря, о котором никто не знал.

Исполинский памятник Иосифу Сталину когда-то возвышался над Прагой во времена Холодной войны, исполняя роль страшного напоминания о тирании диктатора СССР и о, казалось бы, непоколебимой хватке коммунизма на бывшей Чехословакии.

Почти 60 лет назад монумент высотой 15,5 метров был снесен. Но он так укоренился в мыслях местных, что они все еще назначают встречи там, где когда-то стоял Сталин. Теперь, как пишет The Guardian, археологи раскопали новые ужасные находки рядом с местом, где был пресловутый памятник диктатору СССР. Речь идет о развалинах старого трудового лагеря, узников которого и заставляли строить гигантского Сталина.

Читайте такжеThe Guardian: Потомки узников ГУЛАГа до сих пор борются за возвращение из ссылкиИздание пишет, что лагерь был построен после того, как коммунисты захватили власть в Чехословакии в 1948 году и развернули волну сталинского террора, а также показательных судов. До сих пор никто не знал о существовании этих строений в популярном в Праге парке Летна. Этот факт ускользнул из поля внимания чешских историков и государственных учреждений, призванных задокументировать тоталитарную историю Чехии в 20-м веке.

Все упоминания о лагере были уничтожены до официального открытия памятника Сталину, который состоял из 14,2 тонн гранита, официально назывался памятником "любви и дружбы" и стоял на стратегическом холме с видом на средневековый центр Праги. Его открыли в 1955 году, через два года после смерти Сталина.

Однако, фундамент концлагеря нашла команда из Чешской академии наук во время раскопок, которые проводились перед строительством нового искусственного озера в парке по распоряжению городского совета Праги. Впервые археологи обнаружили сооружение в Праге, построенное коммунистическим режимом. Хотя подобный концлагерь был раскопан в прошлом году в сельской местности в Богемии неподалеку от бывшей урановой шахты, которая использовала принудительный труд.

Ян Хасил из Института археологии нашел оригинальные планы пражского лагеря, а также старые фотографии, сделанные с воздуха, которые подтверждают его существование. Бумаги были обнаружены в архивах местного муниципального округа перед подготовкой к раскопкам.

"Это очень типично для коммунистических или нацистских режимов. Если они сносили лагеря, то делали это тщательно. Они не хотели оставить никаких доказательств, как и любой обычный преступник, заметающий следы", - сказал Хасил.

Читайте также"Конец Второй мировой войны не принес свободу народам": страны Балтии осудили советский режимОднако, жестокая реальность была раскрыта в плановой документации, в которой говорилось о трех деревянных бараках с возможностью разместить по 40 заключенных в каждом. В каждой камере держали по восемь человек. Также была простая кухня. Условия были "спартанские", потому что отопление не было предусмотрено. Также в планах указано, что пол был бетонным. Но раскопки не обнаружили никаких доказательств этого. Так что пол в лагере, скорее всего, был грунтовым. В сетях узких траншей археологи выкопали бутылки из-под вина или пива. Это говорит о том, что заключенным разрешали пить алкоголь.

Также ученые обнаружили своеобразную центральную площадь лагеря, которые были типичными для концлагерей того периода. Здесь проводили ежедневные переклички. Историки говорят, что часто эту процедуру использовали для унижения и запугивания заключенных.

"Можно сравнить это сооружение с лагерем для военнопленных в нацистские времена. Насколько я знаю, условия были примерно такими же, как и те, в которых нацисты держали заключенных из западных стран", - сказал Хасил.

По его словам, это "типично для времен больших кризисов в Центральной Европе 20-го века". Ученые считают, что узниками найденного лагеря в Праге были солдаты и рабочие, которых коммунисты сочли "политически ненадежными". Таковыми также называли политических оппонентов, среди которых часто были академики и интеллектуалы. Их заставляли выполнять тяжелую физическую работу, отказывая в профессиональной деятельности по специальности. Не известно, дожил ли хотя бы кто-то из бывших заключенных до наших дней. Однако, Хасил сказал, что нашел контакты некоторых родственников.

Читайте также"У Путина преемников не будет": экс-политзаключенный СССР напророчил России печальное будущее"Есть известные преступления коммунистического режима, такие как казни и так далее. Но это совершенно другой тип преступления, которое морально более проблематично. Потому что режим растрачивал время и жизни людей, которых заставляли здесь работать. Эти люди могли учиться, работать в сферах, которые им нравились, или заводить семьи. Но вместо этого их заставляли работать здесь и строить монстра, который нависал над Прагой", - добавил Хасил.

Председатель выставок и коллекций в Музее памяти 20-го века в Праге Вит Фойтек сказал, что "гипотеза" о существовании трудового лагеря в парке Летна вполне правдоподобна. Однако, он добавил, что "рассказы свидетелей могли бы помочь подтвердить ее". Вместе с тем, он отметил, что такие лагеря были распространенными в начале 1950-х годов. Режим использовал идеологически подозрительных граждан для строительства государственных проектов.

"Буквально любого можно было здесь увидеть. Реальной целью было вырвать этих опасных для коммунистического режима людей из социальных связей и изолировать их. Идея лагерей была переучить людей как через физический труд, так и с помощью политической подготовки", - сказал Фойтек.

Читайте также"Как в позднем СССР": американский историк оценил настроения россиян насчет ПутинаСкульптор памятника Сталину в Праге Отакар Швец, напуганный собственным творением, покончил с собой за несколько дней до официального открытия. Сам памятник стал ненужным после того, как следующий лидер СССР Никита Хрущев осудил преступления своего предшественника. Памятник Сталину в Праге взорвали в 1962-м году под давлением Москвы.

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Перевод: Лесь Дымань