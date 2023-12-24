Исландия не имеет военных ресурсов, поэтому помогает альтернативными средствами.

Исландия присоединится к двум международным коалициям, оказывающим поддержку Украине - ИТ-коалиции и коалиции по разминированию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Исландии.

Кроме этого Исландия объявила о выделении 340 000 евро через структуры НАТО на закупку медицинских товаров для нужд Украины.

"Присоединившись к коалиции по вопросам информационных технологий и разминирования и предоставив дополнительное финансирование комплексного пакета помощи Украине, мы продолжаем нашу нелетальную поддержку Украине, которая борется с несправедливым и незаконным вторжением России", – сказал глава МИД страны Бьярни Бенедиктсон.

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Отмечается, что сейчас в состав ИТ-коалиции официально входят Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Япония, Латвия и Литва. О своем намерении присоединиться к коалиции также заявили Италия и Великобритания.

Отношения Украины и Исландии

Хотя Исландия является членом НАТО, у нее вообще нет армии, и у нее есть лишь малочисленная береговая охрана, патрулирующая прибрежные воды. Из-за этого Исландия не имеет возможности оказывать Украине военную помощь, но поддерживает Украину политически и гуманитарной помощью.

Помощь от Исландии осуществляется в основном через международные организации, включая ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многосторонние форумы.

Ранее в этом году Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Кроме того, летом Исландия закрыла свое посольство в Москве. Кроме Украины на этот шаг до сих пор не решилась ни одна другая страна Европы.

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