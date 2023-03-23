Руководитель Офиса президента отмечает, что россияне не смогут затереть доказательства собственных преступлений.

Парламент Исландии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Исторический фронт - это битва за справедливость. Россияне не смогут затереть доказательства собственных преступлений. Нация-террорист", - написал он.

Признание Голодомора геноцидом украинцев

14 марта президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир обсудил вопрос привлечения России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления. Глава государства отметил важность признания парламентом Исландии Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Тогда в ОП сообщили, что первые шаги к этому уже сделаны официальным Рейкьявиком.

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10 марта палата представителей Бельгии (нижняя палата федерального парламента) признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Справка УНИАН. Руководство Украины призывает парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. По выводам ученых, жертвами Голодомора 1932-1933 годов были от 4 до 10 млн украинцев. 8 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым признала Голодомор геноцидом украинского народа. Геноцидную природу Голодомора признали Римско-католическая церковь и Константинопольская православная церковь.

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