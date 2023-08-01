В правительстве страны уточнили, что решение об остановке деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений.

С сегодняшнего дня работа посольства Исландии в РФ приостановлена. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

"Страны, в которых посольство представляло свои интересы, будут находиться в ведении Министерства иностранных дел в Рейкьявике", - уточнили в правительстве.

В сообщении указано, что кроме РФ, посольство в Москве представляло Исландию в отношениях с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

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"Решение о приостановке деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений. Как только позволят условия, государство уделит приоритетное внимание возобновлению работы своего посольства в Москве", - объяснили ситуацию в правителсьве.

Также в сообщении напоминается, что 9 июня министр иностранных дел Исландии объявила о решении приостановить работу посольства страны в Москве с 1 августа.

Исландия и Украина

С первых дней войны эта страна поддержала Украину. И посильно помогает нашей стране бороться с оккупантами.

21 июня президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты новых послов Исландии, Норвегии, Швейцарии в Украине. Посол Исландии Ханнес Хеймиссон в настоящее время выполняет обязанности в посольстве в Варшаве. Но сегодня стало известно, что посольство Литвы в Киеве разместит у себя исландскую дипмиссию.

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