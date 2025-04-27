Посягательство Трампа на Гренландию побуждает Исландию укреплять свою оборону и возобновить переговоры о вступлении в ЕС.

Исландия хочет укрепить свою обороноспособность и возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз из-за действий администрации США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что будучи членом-основателем НАТО, страна до сих пор не имеет постоянной армии и не является частью Европейского союза.

"На протяжении десятилетий исландцы жили в тихой отдаленности. Их расположение в ледяных водах между Гренландией и Норвегией во времена холодной войны служило для НАТО базой, с которой можно было следить за советскими военными кораблями, но жители мало беспокоились об опасности, исходящей от военных судов", - отмечено в издании.

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Уточняется, что на сегодняшний день Исландия сталкивается с растущими рисками, связанными с усилением военной активности России и намерением президента США заполучить Гренландию.

"Когда в 2014 году напряженность в отношениях с Россией возросла, американские чиновники заявили исландским коллегам, что хотят возобновить операции на пришедшей в упадок авиабазе Кефлавик за пределами столицы, Рейкьявика. Исландия быстро согласилась и начала инвестировать в военную инфраструктуру вокруг острова", - сказано в материале,

Отмечено, что США считают Исландию и Гренландию критически важными странами для внутренней безопасности. Гренландия важна для обнаружения российских ракет и обороны Штатов. Уточняется также, что российские подводные лодки должны пройти строй около Исландии, который НАТО называет Гренландско-Исландско-Великобританским рубежем, прежде чем атаковать Америку.

По данным издания, Исландия, как и другие скандинавские страны, долгое время пыталась удержать Арктику от милитаризации. Теперь, когда это стало невозможным, исландцы оценивают, как может выглядеть расширенная оборона.

"В Исландии никогда не было общественной поддержки армии, и я не думаю, что она будет в обозримом будущем. Это не означает, что мы не можем иметь активную оборону и активные альянсы. Оборона важна", - отметила премьер-министр страны Криструн Фростадоттир.

Уточняется, что береговая охрана Исландии, которая долгое время существовала для защиты рыболовных вод, играет большую роль в обороне, включая управление авиабазой Кефлавик и системами ПВО.

По словам Фростадоттир, которая возглавляет социал-демократическую партию, выступающую за вступление страны в ЕС, исландцы внимательно следят за развитием событий вокруг Гренландии, с которой налажены тесные связи.

Отмечено, что угрозы Трампа заполучить Гренландию нервируют исландцев. Фростадоттир хочет, чтобы граждане ее страны не воспринимали возможный референдум о возобновлении переговоров с ЕС как выбор между Европой и США.

"Я считаю важным, чтобы, хотя элемент безопасности, конечно, будет присутствовать, мы не пугали людей вступлением в ЕС", - отметила она.

В то же время, член парламента от партии Фростадоттир Дагур Эггертссон, активно занимающийся вопросами НАТО, сказал, что изменения в политике США и более активная международная роль Европы в последнее время означают, что референдум о вступлении в ЕС, возможно, должен состояться раньше.

Намерение Трампа захватить Гренландию

Как писал УНИАН, после вступление в должность президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией важен для национальной безопасности Америки. Он не исключил возможности использования военной силы или экономического давления для достижения этой цели.

Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ответил на посягательства Трампа. Он заявил, что его страна должна сама принять решение о своем будущем.

В то же время, в FT объяснили, для чего Трампу нужна Гренландия. Журналисты отметили, что страна имеет геостратегическое значение.

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