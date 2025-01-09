Зажигательная риторика Трампа в отношении острова может лишь углубить вызовы и отношения между США и Данией, но политик, похоже, не собирается менять вектор.

Избранный президент США Дональд Трамп привлек внимание к Гренландии, намекнув на военный захват этой полуавтономной территории Дании. Хотя эти заявления вызвали противоречивые оценки, стратегическое значение Гренландии давно признано США, особенно из-за ее расположения и геополитической роли, пишет Financial Times.

Геостратегическое значение

Гренландия является ключевым элементом системы национальной безопасности США:

1. Космическая база Питуффик:

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самая северная военная база США (1500 км от Северного полюса);

выполняет функции раннего предупреждения о ракетах, наблюдения за космосом и управления спутниками.

2. Новые морские маршруты:

таяние арктического льда открывает более короткие торговые пути, такие как Северо-западный и Северо-восточный проходы;

Гренландия становится центром этих маршрутов, важных для международного судоходства и размещения военных баз.

3. Близость к РФ и Китаю:

- остров играет роль в наблюдении за подводными лодками и сдерживании геополитического влияния России и Китая.

Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Миккель Рунге Олесен отметил, что США начали рассматривать Арктику как регион геополитической конкуренции. "Очень важно не допустить других крупных государств в Гренландию", - добавил эксперт.

Дания против, но готова к обсуждениям

Трамп назвал Гренландию ключевой для национальной безопасности, аргументируя необходимость ее контроля сдерживанием российского и китайского влияния. Однако Дания, которая имеет ограниченное военное присутствие на острове, отвергла возможность продажи.

"Гренландия тесно связана с нашей безопасностью со времен Второй мировой войны", - подчеркнул бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Несмотря на напряженность, министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен заявил о готовности к обсуждениям с США по усилению сотрудничества в Арктике.

Гренландия - перспективы против вызовов

Гренландия насчитывает 57 000 жителей, но ее автономное правительство стремится к независимости от Дании. Однако экономические трудности и необходимость внешних гарантий безопасности делают эту задачу сложной.

Местные чиновники выражают готовность к расширению присутствия США на острове, включая открытие новых военных баз. Как отметил один из представителей властей острова:

"Мы не хотим новой колониальной власти. Но понятно, что мы не можем сами позаботиться об обороне".

Болтон предположил, что Трампу было бы разумно "закрыть рот" и позволить официальным лицам в Вашингтоне, Копенгагене и Нууке вырабатывать новые отношения. Но новоизбранный президент, похоже, вряд ли прислушается к этому совету, подчеркивая, что Дания должна отказаться от Гренландии, "потому что она нам нужна для национальной безопасности".

Несмотря на желание Трампа получить контроль над Гренландией, его агрессивная риторика, включая угрозы в адрес Дании, может лишь усложнить процесс.

"Что США готовы предложить Гренландии?", - спрашивает Олесен, подчеркивая необходимость конкретных предложений, а не только политического давления.

Трамп хочет контролировать Гренландию

Как сообщал УНИАН, сегодня американский политик заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии и отдать ее Соединенным Штатам Америки.

Это не первое подобное заявление - ранее он говорил, что контроль над Гренландией абсолютно необходим для американских интересов. После этого стало известно, что король Дании изменил королевский герб, добавив туда изображения, символизирующие Гренландию и Фарерские острова.

Как пишет The New York Times, Трамп считает, что владение островом имеет критическое значение для национальной безопасности США, хотя и существуют другие потенциальные интересы.

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