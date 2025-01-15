Выборы в Соединенных штатах изменили значительно больше, чем начало полномасштабной войны в Украине, считает Евгений Дикий.

Третья мировая война сейчас вполне вероятна, но не гарантирована. Такое мнение в интервью "Новинарне" высказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Я не считаю, что для нас этот вариант был худшим. Ведь у нас все равно уже война. Будучи в роли Финляндии или Афганистана времен Холодной войны, мы заинтересованы в том, чтобы напрямую столкнулись (крупнейшие государства, - УНИАН)", - сказал Дикий.

Он добавил, что сейчас мы выходим к новому миру, когда одно из ведущих государств НАТО выражает территориальную претензию к другой стране Альянса и предполагает применение силы.

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"2022 год изменил многое. Но выборы 2024 года изменили гораздо больше... Сейчас стадия разрушения старого мира - абсолютно безудержного. И это разрушение должно дойти до определенной точки, с которой начнется построение нового мира. С 20 января 2 крупнейшие экономики мира и 3 крупнейших ядерных арсенала мира будут возглавлять три самых сумасшедших деда - Путин, Трамп и Си", - добавил Дикий.

В то же время он отметил, что новые правила в мире могут стать окном возможностей для Украины, если мы правильно этим воспользуемся.

"Страшный мир, в который мы сейчас погружаемся - это с одной стороны мир без правил, с другой стороны - это окно возможностей. Это мир в котором в том числе и нам можно все. Другой вопрос - как мы это используем. Чтобы стать сильными, надо просто ими стать. Никто не сделает нас сильными. У нас с этого года уже не будет американской помощи. Вполне вероятно, что и европейская у нас не навсегда", - пояснил Дикий.

Выборы в США: что известно

После победы на выборах в США, Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений. Среди них - желание присоединить Гренландию к Соединенным штатам. По данным Fox News, союзники новоизбранного президента уже представили соответствующий законопроект о разрешении на покупку острова Вашингтоном.

Также Трамп призвал страны НАТО увеличить инвестиции в собственную оборону. Если раньше он требовал от государств НАТО вкладывать 3% в эту сферу, то сейчас требование выросло до 5%. В странах Европы отмечают, что это станет довольно сложной задачей для них.

Между тем Bloomberg отмечает, что Трамп отказался от идеи принуждения Украины к преждевременным переговорам с РФ. Издание отмечает, что новоизбранный президент США оказался более гибким в этом вопросе.

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