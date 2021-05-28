16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ.

Правозащитники Human Rights Watch сообщили о преследовании родственников жертв крушения самолета МАУ со стороны Ирана. Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.

Как говорится в отчете Human Rights Watch, с октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники беседовали с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.

В частности, 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ или следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы.

Их задерживали и запугивали, сообщили правозащитники.

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Дело о сбитии украинского самолета в Иране

Суд Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года.

Издание NYT писало, что власти Ирана с самого начала знали причину катастрофы самолета МАУ в январе 2020 года. И первые три дня намеренно скрывали ее, передает РБК-Украина.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет, чтобы остановить эскалацию военного конфликта с США.

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Автор: Ирина Погорелая