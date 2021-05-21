Власти Ирана назвали безосновательным решение канадского суда о признании терактом сбитие пассажирского самолета украинской авиакомпании МАУ сразу после вылета из международного аэропорта Тегерана.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает Anadolu.
По его словам, суд в Канаде не имеет юрисдикции для принятия решений по крушению самолета МАУ над Тегераном.
"Канадский суд не обладает юрисдикцией в отношении этой авиакатастрофы или возможной халатности. Указанное решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин", - сказал Хатибзаде.
Представитель иранского МИДа назвал решение суда Канады "суто политическим" и таким, что "противоречит правовым принципам и международным обязательствам Канады".
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Напомним, ранее верховный суд Онтарио (Канада) признал террористическим актом сбитие пассажирского самолета МАУ над Тегераном. Судья Эдвард Белобаба обнаружил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были намеренными". Решение фактически позволяет пострадавшим семьям в Канаде требовать от Ирана выплату компенсаций.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- 31 декабря 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине проект технического отчета о сбитии самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана. У Украины было два месяца, чтобы внести в отчет замечания и предложения.
- Позже стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.
- По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.
- В конце февраля 2021 года Украина передала Ирану более 90 страниц замечаний к проекту технического отчета о сбитии самолета МАУ, и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет, в котором причиной сбития самолета МАУ названа "ошибка" оператора ПВО, увидевшего в пассажирском лайнере, только что взлетевшем из международного аэропорта Тегерана, "вражескую цель".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбитии украинского самолета.
- В апреле стало известно, что в Иране десяти чиновникам якобы выдвинули обвинения в деле о катастрофе украинского "Боинга" под Тегераном в январе 2020 года.
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