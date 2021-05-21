Иран считает, что суд в Канаде не имеет юрисдикции для принятия решений по крушению самолета МАУ над Тегераном.

Власти Ирана назвали безосновательным решение канадского суда о признании терактом сбитие пассажирского самолета украинской авиакомпании МАУ сразу после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает Anadolu.

По его словам, суд в Канаде не имеет юрисдикции для принятия решений по крушению самолета МАУ над Тегераном.

"Канадский суд не обладает юрисдикцией в отношении этой авиакатастрофы или возможной халатности. Указанное решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин", - сказал Хатибзаде.

Представитель иранского МИДа назвал решение суда Канады "суто политическим" и таким, что "противоречит правовым принципам и международным обязательствам Канады".

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Напомним, ранее верховный суд Онтарио (Канада) признал террористическим актом сбитие пассажирского самолета МАУ над Тегераном. Судья Эдвард Белобаба обнаружил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были намеренными". Решение фактически позволяет пострадавшим семьям в Канаде требовать от Ирана выплату компенсаций.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий

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Автор: Александр Топчий