Украину беспокоит возможность передачи Москве баллистических ракет.

По данным Украины, Иран до сих пор не предоставил российской оккупационной армии свои баллистические ракеты, однако переговоры о передаче этого оружия не остановились.

Об этом на пресс-конференции участников четвертого саммита Украина - Северная Европа заявил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что ранее Тегеран лицензировал производство беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" на территории Российской Федерации:

"Они предлагают пакеты помощи, ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить. По нашей информации, пока что они ракеты не предоставили, но они об этом говорят. И это для нас повод для беспокойства".

Как Иран помогает России в войне

Как известно, с начала полномасштабного вторжения оккупанты массово применяют в Украине дроны-камикадзе типа "шахед". Завод по производству таких беспилотников самими россиянами открыли в Татарстане.

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Впоследствии западные СМИ сообщали, что Иран готовится отправить в Россию свои баллистические ракеты. В Ураине их применения до сих пор не фиксировали.

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