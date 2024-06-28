Ираклий Кобахидзе считает, что именно Майдан довел Украину "до такого тяжелого состояния".

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что "конкретные политические силы" в стране хотят допустить "украинский сценарий" в Грузии. Об этом он сказал во время выступления в парламенте в пятницу, 28 июня, его слова цитирует "Новости-Грузия".

"Что касается темы украинизации, попытки развития украинского сценария в Грузии, в частности попытки развития "майдана", затем "второго фронта", мы много говорили об этом. К сожалению, конкретные политические силы открыто включились в соответствующую пропаганду, открыто требовали открытия второго фронта в Грузии. Конечно, это усилило давление на нашу страну, но нам удалось избежать соответствующего сценария за эти годы, и я уверен, что мы сможем сделать это в будущем", - подчеркнул Кобахидзе.

Премьер Грузии добавил, что последние несколько месяцев показали, что грузинские государственные институты "находятся на высоте" и могут обеспечить мир со стабильностью.

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"Мы ни в коем случае не можем позволить кому-либо развивать такие сценарии, которые довели Украину, нашу дружественную страну, до такого тяжелого состояния", - отметил политик.

Последние новости Грузии

Как писал УНИАН, в конце мая парламент Грузии преодолел президентское вето на скандальный закон об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в Тбилиси. Тогда сообщалось, что документ будет опубликован в начале июня, а с августа вступят в силу его основные положения об обязательной специальной регистрации СМИ и неправительственных организаций, которые получают более 20% своего дохода из-за рубежа.

В то же время такой закон вызвал массовые протесты в стране, а оппозиция заявила, что он является калькой с похожего российского закона, где его используют для подавления инакомыслия.

Также стало известно о том, что Европейский суд по правам человека не увидел причин сомневаться в справедливости уголовных производств против бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Там заявили, что обвинения против политика "были серьезными и обоснованными".

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