Михеил Саакашвили находится в заключении на родной земле.

Европейский суд по правам человека сообщил, что нет причин сомневаться в справедливости уголовных производств против бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, говорится в заявлении ЕСПЧ.

Известно, что дело под названием "Саакашвили против Грузии" касалось двух отдельных уголовных дел, которые были возбуждены против экс-президента. Первым было нападение на члена парламента в 2005 году, а вторым - помилование в 2008 году четырех бывших высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел, которые были осуждены за убийство.

В суде единогласно приняли решение, что не было никаких нарушений статьи 6 Европейской конвенции о правах человека относительно того, что касается рассмотрения национальными судами доказательств против Саакашвили или возможной предвзятости судьи, который занимался рассмотрением против него второго уголовного дела.

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В Европейском суде отметили, что Саакашвили должен был предусмотреть, что использование его полномочий для того, чтобы помиловать чиновников по делу об убийстве, повлечет за собой уголовную ответственность согласно законодательству Грузии.

Кроме того, суд не увидел в действиях грузинских властей нарушения статьи 7 и отклонил жалобы Саакашвили по статье 18 Конвенции. Политик не аргументировал свои слова о том, что за его преследованием стоял скрытый мотив, а именно препятствование его участию в грузинской политике, добавляют в ЕСПЧ.

Поэтому суд утверждает, что обвинения, которые были выдвинуты против Саакашвили, "были серьезными и обоснованными". Также эксперты подтвердили, что в деле было большое количество доказательств против политика и национальные суды провели полностью рассмотрение и что в первую очередь судебные решения были "должным образом обоснованы".

Что известно о заключении Саакашвили

Бывший президент Грузии находится в заключении. В 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили.

Кроме того, Саакашвили обвиняется в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении госграницы. После его возвращения в страну в октябре 2021 года власти Грузии заявили, что он якобы со своими сторонниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть".

Саакашвили начал протестовать путем голодовки, после чего состояние его здоровья ухудшилось. Родные и адвокаты экс-президента призывают отправить его на лечение за границу. Однако суд отказался откладывать исполнение приговора из-за состояния здоровья политика.

Представитель Пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили отметил, что отчет, который подали в суд, не содержит правдивой информации о тяжести болезни Саакашвили, поэтому это не может быть основанием для отсрочки. В свою очередь Саакашвили заявил, что заседание суда является "посмешищем", а свой приговор он назвал "смертным".

Позже Киев рекомендовал послу Грузии поехать в Тбилиси для консультаций из-за состояния Саакашвили.

"Во исполнение поручения президента Украины 4 июля (2023 года) в МИД Украины был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили", - отметили в украинском МИД.

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