Такера Карлсона назвали пропагандистом и заявили, что он не журналист

Американские и российские оппозиционные журналисты раскритиковали Такера Карлсона за то, что он взял интервью у президента РФ Владимира Путина, сообщает Politico.

Например, американский журналист и историк Энн Эпплбаум ответила на слова Карлсона о том, что ни один западный журналист не давал возможности Путину высказаться.

"Многие журналисты брали интервью у Путина, который также часто выступает с широкими речами. Интервью Карлсона отличается тем, что он не журналист, он пропагандист, который неоднократно помогал автократам скрывать коррупцию", – написала Эпплбаум.

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"Бедный, бедный Владимир Путин. До сих пор никто на Западе не имел случая услышать, как он объясняет все замечательные причины, почему он должен был вторгнуться в Украину. Не в речи, которая транслировалась в прямом эфире в каждой глобальной сети утром вторжения, и не в бесчисленных других", – саркастически написал главный корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

К критике присоединились и российские оппозиционные журналисты, которые обругали Такера и обвинили в подогревании пропаганды Кремля.

"Невероятно! Мне, как и сотням российских журналистов, пришлось уехать в эмиграцию, чтобы продолжать репортажи о войне Кремля против Украины. Альтернативой было сесть в тюрьму. И теперь этот SoB (в сленговом английском - личное оскорбление) учит нас хорошей журналистике, снимая с номера Ritz за 1000 долларов в Москве", – написала российская журналистка Евгения Альбац.

Интервью Такера Карлсона с Путиным - что надо знать

Карлсон работал на многих американских каналах, от CNN до MSNBC. Последним был Fox News. Карлсон был звездой этого телеканала, где с 2016 по 2023 год он вел вечернее политическое телешоу Tucker Carlson Tonight, аудитория которого порой превышала 5 млн зрителей. После увольнения из Fox создал сеть Такера Карлсона.

Такер Карлсон - близкий друг экс-президента США Дональда Трампа. Ключевая аудитория журналиста-это американцы с ультраправыми взглядами. Кроме того, журналист стал известным благодаря подыгрыванию теориям заговоров. Например, он заявлял, что у правительства США есть космический корабль инопланетян.

После начала полномасштабной войны он активно критиковал выделение помощи Украине и подыгрывал российской пропаганде. Например, он заявлял об "американских биолабораториях в Украине" и обвинял Киев в подрыве Каховской ГЭС.

Недавно Карлсон уехал в Москву, где взял интервью у президента РФ Путина. По данным The Wall Street Journal, интервью может быть опубликовано уже завтра утром, 8 февраля.

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