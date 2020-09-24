На следующей неделе руководители Европейского Союза обсудят дальнейшие шаги по белорусскому вопросу.

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас заявил, что любые соглашения белорусского руководства, утратившего легитимность, с Россией и обязательства перед ней, которыми могут быть ограничены суверенитет и независимость страны, не будут признаны Европой.

Об этом Сарапинас заявил в интервью УНИАН.

«Россия и Беларусь давно тесно сотрудничают, Россия неоднократно оказывала поддержку власти Александра Лукашенко займами. Для Литвы, как и для Европейского Союза, важно, чтобы Россия уважала суверенитет Беларуси, ее независимость. Европейский Союз четко отметил, что не признает результаты выборов и не считает Лукашенко легитимным президентом. Любые соглашения белорусского руководства, утратившего легитимность, с Россией и обязательства перед ней, которыми могут быть ограничены суверенитет и независимость страны, не будут признаны. Многотысячные митинги посылают четкий сигнал - белорусы хотят жить свободными. Белорусский народ является единственным владельцем суверенитета, и только он может на свободных выборах выбрать легитимную власть своей страны», - заявил Сарапинас.

Сарапинас также напомнил, что на следующей неделе руководители Европейского Союза обсудят дальнейшие шаги по белорусскому вопросу.

«Мы надеемся, что Лукашенко прислушивается к призывам международного сообщества прекратить применять силу против мирных протестующих - граждан своей страны, освободить задержанных, уважать права и свободы людей, начать диалог по повторным президентским выборам с гражданским обществом, которое представляет Координационный совет. Если нужно, мы готовы предоставить всю необходимую помощь и содействие с целью создать условия для такого диалога. На следующей неделе руководители Европейского Союза обсудят дальнейшие шаги по белорусскому вопросу», - отметил посол.

Он также добавил, что отношение к ситуации в Беларуси у Литвы и Украины очень близки, потому что эти страны принимают к себе белорусов, которые вынуждены уехать из страны.

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Инаугурация Лукашенко: реакция Европы

В Евросоюзе не признали результаты выборов и легитимность Александра Лукашенко и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

На заседании 21 сентября министры иностранных дел стран-членов ЕС не договорились по вопросу введения санкций против белорусских чиновников.

После решения глав МИД лидеры Европейского Союза на саммите 1-2 октября должны рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников, в том числе принять политические рекомендации по этому вопросу.

В Евросоюзе подготовили список из 40 фамилий лиц и учреждений Беларуси, против которых могут ввести санкции.

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Автор: Олег Булашев