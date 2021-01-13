Президент США попросил всех американцев "помочь смягчить напряжение и утихомирить темпераменты".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к американцам с призывом не прибегать к насилию на митингах.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.

"В связи с поступлением сообщений о новых демонстрациях я настоятельно призываю, не должно быть насилия, никаких правонарушений и вандализма в любом проявлении", - отметил Трамп.

Президент заявил, что насилие не является тем, что он отстаивает, и не является тем, что отстаивает Америка.

"Я призываю всех американцев помочь смягчить напряжение и утихомирить темпераменты", - добавил Трамп.

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Импичмент Трампу: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте Трампа за "подстрекательство к мятежу". Принятие резолюции об импичменте состоится ночью 14 января.

Трамп считает инициированный Демократической партией против него импичмент самой большой "охотой на ведьм" в истории политики.

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Автор: Виталий Саенко