Спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси 8 января дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа.

Статьи для импичмента в отношении президента США Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей Конгресса США 12 или 13 января.

Об этом заявил конгрессмен-демократ Джеймс Клайберн в эфире телекомпании CNN.

"Я думаю, что они (статьи об импичменте Трампа – ред.) будут составлены… завтра (в понедельник, 11 января – ред.). Это может быть вторник или среда, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе", - сказал Клайберн.

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Подготовка к импичменту Трампа: что известно

Группа законодателей от Демократической партии намерена вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента в отношении Трампа, обвинив его в "подстрекательстве к мятежу" в связи со штурмом Капитолия в среду, 6 января.

Спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси 8 января дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. Срок его полномочий истекает 20 января.

Спикер Пелоси и ее команда рассматривают вариант проведения быстрого процесса импичмента. Пелоси прямолинейно предупредила, что Палата представителей отправит Трампа в отставку за «подстрекательские действия» с целью поощрения беспорядков в здании Капитолия. В то же время начало процесса импичмента не означает, что Конгресс сможет устранить Трампа от власти.

Отношение Байдена к ситуации

8 января 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе США представители Демократической партии намерены начать процесс импичмента президента Дональда Трампа, но его преемник Джо Байден не заинтересован в этом.

Выборы в США: что нужно знать

6 января 2021 года во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента США. После выступления Трампа сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

7 января 2021 года обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдена.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

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Автор: Денис Прядко