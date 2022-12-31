Ранее он был вторым после Джеффа Безоса человеком, который сумел заработать более 200 миллиардов.

Новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск установил антирекорд. Он стал первым человеком, который за год потерял 200 миллиардов долларов.

Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в последние недели, включая падение на 11% во вторник. Его состояние достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года, и он оставался самым богатым человеком в мире, пока в этом месяце его не обогнал Бернар Арно, французский магнат, стоящий за лидером по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)", - сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Маску удалось высоко взлететь из-за скачка цен на его активы, что наблюдалось в эпоху пандемии коронавируса. Осенью 2021 года его компания Tesla впервые превысила рыночную капитализацию в 1 триллион долларов. Однако сейчас инженер упустил критический момент, когда конкуренты наверстывали упущенное.

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"Когда давление на Tesla усилилось, Маск был занят Twitter, который он приобрел в конце октября за 44 миллиарда долларов. Он применил подход "двигайся быстро и ломай", например, увольняет сотрудников, затем просит их вернуться и бессистемно задействует политику в отношении контента, чтобы оправдать блокировку учетных записей некоторых известных журналистов, которые освещают его", - добавили в издании.

В 2022 году акции Tesla резко упали, Маск продал слишком много активов, чтобы покрыть траты на покупку Twitter. Сам же инженер отрицает проблемы с компанией.

Илон Маск и Twitter

В октябре появилась информация о том, что в Twitter, после того как компанию купил Маск, будут пересматривать свою политику относительно пожизненной блокировки пользователей. Помимо этого, инженер запускал голосование о том, стоит ли ему разблокировать аккаунт Дональда Трампа. Страницу 45-го президента заблокировали в Twitter еще в 2021 году.

Вскоре также стало известно, что Маск заставляет сотрудников Twitter жить на работе. Экс-сотрудник компании говорит, что сам инженер часто спит в офисе.

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