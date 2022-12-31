Новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск установил антирекорд. Он стал первым человеком, который за год потерял 200 миллиардов долларов.
Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в последние недели, включая падение на 11% во вторник. Его состояние достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года, и он оставался самым богатым человеком в мире, пока в этом месяце его не обогнал Бернар Арно, французский магнат, стоящий за лидером по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)", - сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что Маску удалось высоко взлететь из-за скачка цен на его активы, что наблюдалось в эпоху пандемии коронавируса. Осенью 2021 года его компания Tesla впервые превысила рыночную капитализацию в 1 триллион долларов. Однако сейчас инженер упустил критический момент, когда конкуренты наверстывали упущенное.
"Когда давление на Tesla усилилось, Маск был занят Twitter, который он приобрел в конце октября за 44 миллиарда долларов. Он применил подход "двигайся быстро и ломай", например, увольняет сотрудников, затем просит их вернуться и бессистемно задействует политику в отношении контента, чтобы оправдать блокировку учетных записей некоторых известных журналистов, которые освещают его", - добавили в издании.
В 2022 году акции Tesla резко упали, Маск продал слишком много активов, чтобы покрыть траты на покупку Twitter. Сам же инженер отрицает проблемы с компанией.
Илон Маск и Twitter
В октябре появилась информация о том, что в Twitter, после того как компанию купил Маск, будут пересматривать свою политику относительно пожизненной блокировки пользователей. Помимо этого, инженер запускал голосование о том, стоит ли ему разблокировать аккаунт Дональда Трампа. Страницу 45-го президента заблокировали в Twitter еще в 2021 году.
Вскоре также стало известно, что Маск заставляет сотрудников Twitter жить на работе. Экс-сотрудник компании говорит, что сам инженер часто спит в офисе.