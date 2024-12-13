В SpaceX хотят, чтобы космическая база Starbase в штате Техас была признана отдельным городом.

Компания SpaceX обратилась к судье округа Кэмерон, штат Техас, с просьбой признать космическую базу Starbase отдельным городом. Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

В письме судью попросили определить, имеет ли Starbase возможность получить статус города. В то же время Маск заявил, что космодром уже якобы перенесли в новый город - Старбейз.

"Инкорпорация Starbase ускорит процессы, необходимые для развития инфраструктуры, которая сделает этот район местом проживания мирового класса для сотен людей, которые уже называют его своим домом, а также для будущих работников, которые стремятся помогать строить будущее человечества в космосе", - сказано в письме.

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Отметим, что испытательный космодром Starbase расположен недалеко от города Браунсвилл в районе Бока-Чика. Он предназначен для частного использования компанией SpaceX.

Илон Маск - последние новости

Ранее предприниматель Илон Маск побил мировой рекорд по стоимости своего состояния. До сих пор никто в мире не "стоил" так дорого, как гендиректор SpaceX и Tesla.

Кроме того, Илон Маск резко раскритиковал новейший истребитель F-35. Предприниматель вскоре получит полномочия "навести порядок с ненужными расходами" правительства США.

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