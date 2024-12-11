До сих пор никто в мире не "стоил" так дорого, как Илон Маск. По крайней мере в номинальном выражении.

Американский технологический магнат Илон Маск стал первым человеком в истории, чье номинальное состояние пересекло отметку в 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, последний "скачок" стал следствием продажи части акций его собственной компании SpaceX, что дало Маску дополнительные 50 миллиардов долларов. Таким образом, сейчас все его состояние оценивается в 439,2 миллиарда долларов.

В последние годы финансовое состояние скандального предпринимателя испытывало головокружительные изменения. Маск то богател до 200 миллиардов долларов, то "падал" до 137 миллиардов. В последние недели он прочно сел на тренд роста, которому поспособствовала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Эти двое открыто поддерживали друг друга в течение последних месяцев.

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После победы Трампа акции автостроительной компании Tesla подорожали примерно на 65%, поскольку все ожидают изменений в экономической политике с приходом новой администрации в США. В частности Трамп обещал упростить жизнь американским производителям беспилотных автомобилей и электромобилей. Кроме того, как ожидается, Маск получит официальную должность в новой администрации при Трампе.

На этом фоне успешно развивается новый проект Маска в области разработки искусственного интеллекта, а компания SpaceX договорилась выкупить у сотрудников значительную часть своих акций. Следствием сделки станет рост совокупной стоимости компании до 350 миллиардов долларов. Это сделает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире.

Другие новости об Илоне Маске

Как писал УНИАН, недавно Илон Маск раскритиковал информацию о том, что Белый дом давит на Киев по мобилизации 18-летних украинцев. Предприниматель спросил, "сколько еще людей должно умереть" на этой войне.

Также мы рассказывали, что Илон Маск решил взять игровую индустрию в свои руки. Он собирается открыть первую "ИИ-студию", которая займется созданием видеоигр. Более того, она должна "снова сделать игры великими!" Стоит добавить, что сам Маск ранее признался в любви к видеоиграм.

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