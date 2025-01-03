По словам премьер-министра Италии, у нее с миллиардером прекрасные отношения.

Американский миллиардер Илон Маск является "гением, которого изображают в виде чудовища". Об этом в интервью Corriere della Sera сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

По ее словам, они с Маском - "два человека, у которых прекрасные отношения".

"Илон Маск - гениальный человек, и с ним всегда очень интересно иметь дело. Он - великая личность нашего времени, чрезвычайный новатор, который всегда смотрит в будущее", - подчеркнула глава итальянского правительства.

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При этом она подчеркнула, что ей интересно общаться с Маском:

"Конечно, есть вещи, в которых наши точки зрения более схожи, есть вещи, в которых мы более далеки, но это не мешает общению. И меня довольно сильно смешат те, кто еще вчера превозносил Маска как гения, а сегодня вместо этого изображает его монстром, только потому, что он выбрал не ту сторону баррикад".

Илон Маск - последние новости

Как сообщал УНИАН, после выборов в США Илон Маск поселился в резиденции избранного президента Дональда Трампа. По информации The New York Times, пребывание на территории, принадлежащей республиканцу, помогло обеспечить Маску легкий доступ к Трампу.

Также мы писали, что в Германии обвинили американского миллиардера Илона Маска в попытке повлиять на выборы. Произошло это после того, как он заявил, что только радикальная партия "Альтернатива для Германии" может спасти страну.

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