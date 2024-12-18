Ликвидированный российский генерал был причастен к использованию химического оружия против украинских военнослужащих.

В Соединенных Штатах Америки не знали о подготовке операции по ликвидации российского генерала Игоря Кириллова и не принимали в ней участия.

"Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были вовлечены", – заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

Он отметил, что Кириллов, очевидно, участвовал в многочисленных преступлениях. В частности, ликвидированный российский генерал был причастен к использованию химического оружия против украинских военнослужащих.

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"Это то, о чем Соединенные Штаты говорили публично ранее – что российские военные под его командованием использовали химические вещества, запрещенные международным правом на поле боя", – подчеркнул Миллер.

Ликвидация Игоря Кириллова

Утром 17 декабря стало известно о ликвидации российского генерала Игоря Кириллова. Он был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ. Источники УНИАН сообщили, что сделала это Служба безопасности Украины.

Когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве, был взорван самокат со взрывчаткой. И генерал, и его помощник – "двухсотые".

Примечательно, что ранее Служба безопасности объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

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