Отмечается, что обе спецслужбы имеют сложные сети и способы работы внутри РФ.

16 декабря СБУ обвинила генерала Игоря Кириллова, человека, отвечающего за силы ядерной, биологической и химической защиты России, в массовом применении запрещенного химического оружия в Украине. Днем позже Кириллов был ликвидирован в результате взрыва возле дома в Москве. Об этом пишет The Economist.

Украинские чиновники говорят, что считают его ответственным за 4800 инцидентов, связанных с применением химических боеприпасов против сил страны с начала войны. По их словам, в результате таких атак были госпитализированы более 2000 военнослужащих, а трое погибли.

"Убийство Кириллова, возможно, является самым наглым и громким, совершенным украинцами на сегодняшний день. Но это не первое. Секретное пятое управление контрразведки СБУ, имеющее мандат на проведение целевых убийств за рубежом, и ГУР, украинское военно-разведывательное агентство, оба действуют на территории России", - сказано в статье.

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Отмечается, что обе спецслужбы имеют сложные сети и способы работы внутри страны. Их последней предыдущей целью, вероятно, был Михаил Шацкий, эксперт по оружию, который помогал России модернизировать крылатые ракеты, используемые против Украины, и который был застрелен недалеко от своего дома на прошлой неделе.

Украинские агенты ликвидировали десятки российских командиров, должностных лиц, предполагаемых коллаборационистов и пропагандистов с начала войны, в основном на оккупированной территории Украины. Американские шпионы полагают, что Украина также была причастна к взрыву автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь российского националистического идеолога Александра Дугина, в 2022 году.

Ликвидация генерала Кириллова

На Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Российские источники заявляют, что главная версия произошедшего - диверсия ВСУ. Источники украинских СМИ говорят о спецоперации СБУ.

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