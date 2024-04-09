Сегодня и завтра в Европе должны состояться четвертьфинальные поединки популярного футбольного турнира.

Террористическое движение "Исламское государство" через свой фонд "Аль-Азаим" пригрозило терактами на футбольных стадионах Лондона, Парижа и Мадрида, где сегодня и завтра должны пройти матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает испанское издание Marca.

В частности джихадисты распространили плакат, на котором изображен вооруженный автоматом человек с закрытым лицом, а также перечислены четыре стадиона, где состоятся футбольные матчи - "Эмирейтс Стедиум", "Парк де Пренс", "Метрополитано" и "Сантьяго Бернабеу". Также на плакате содержится надпись на английском языке "Убейте их всех".

Как отмечает газета Marca, появление этого плаката ничего не меняет для организаторов футбольного турнира и местных властей, где расположены стадионы - правоохранители и так принимают во внимание угрозу терактов, ведь джихадисты и раньше угрожали устраивать теракты на спортивных событиях.

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Министерство внутренних дел Испании отдельно призвало болельщиков к спокойствию и заверило, что меры безопасности на матчах усилят дополнительно.

Теракт в московском киноконцертном зале

Как писал УНИАН, 22 марта в киноконцертном зале "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы произошел крупнейший в России за последние 20 лет теракт - четверо боевиков расстреляли посетителей киноцентра и подожгли здание. Из-за полного бездействия силовиков и спасателей, от полученных ран и в результате пожара погибло около полуторы сотни человек.

Ответственность за этот теракт взяло на себя афганское отделение "Исламского государства" - так называемый Вилаят Хорасан. Несмотря на предоставленные исламистами доказательства того, что это они устроили теракт, Россия пытается обвинить в его организации руководство Украины.

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