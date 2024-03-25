Как считают аналитики, привлекая глобальное внимание через масштабные атаки, ИГИЛ стремится распространить имидж устойчивости и силы среди потенциальных последователей.

Соединенные Штаты и их демократические союзники могут иметь напряженные отношения с Россией, Ираном и Китаем, поскольку войны в Украине и Газе разжигают глобальное соперничество. Но для "Исламского государства" все стороны конфликта являются врагами мусульманской веры, которых следует уничтожить. Как пишет The Wall Street Journal, теракт в "Крокус Сити" в Подмосковье, ставший худшим террористическим актом в России за последние десятилетия, лишь подтвердил этот факт.

"Конкуренция между крупными государствами жива и здорова, но это совсем не имеет значения для "Исламского государства". Хотя мы видим большие разногласия между Пекином, Москвой и Вашингтоном, они смотрят на нас всех как на мишень. Это транснациональная угроза", - сказал директор консалтинговой фирмы Soufan Group, которая сосредотачивается на террористических угрозах, Колин Кларк.

Бойня в Москве, по мнению аналитиков, демонстрирует способность группировки ИГИЛ восстановить себя как мощную глобальную сеть, способную активизировать сторонников во всем мире.

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Хотя "Исламское государство" не уточнило, какой из его филиалов стоит за этим террористическим актом, официальные лица США обвинили в организации "Исламское государство-провинцию Хорасан" или филиал ИГИЛ-К.

"ИГИЛ-К является одним из самых значительных филиалов Исламского государства... Усиление ИГИЛ-К свидетельствует о том, что террористическая организация отходит от своей колыбели Сирии и Ирака, где она потерпела полное поражение", - пишет WSJ.

Кроме того, отмечается, что с 2022 года "Исламское государство" пытается использовать вторжение Москвы в Украину для вербовки членов, в частности призывая чеченских мусульман, воюющих за Россию, и крымских татар и чеченских мусульман, воюющих на стороне Украины, не вмешиваться в войну между "неверными", и взамен присоединиться к ИГИЛ. В то же время, отмечает издание, доказательств этого утверждения нет.

"Стратегия "Исламского государства" заключается в осуществлении меньшего количества, но более впечатляющих атак", - сказал Риккардо Валле, директор по исследованию "Дневника Хорасан" в Исламабаде, внепартийной платформы, которая отслеживает группы джихадистов.

По его словам, привлекая глобальное внимание через масштабные атаки, группа стремится распространить имидж устойчивости и силы среди потенциальных последователей.

Теракт в "Крокус Сити" в России

22 марта вооруженные нападавшие ворвались в подмосковный концертный зал, открыв огонь и спровоцировав пожар, что привело к более 130 жертвам. Это самый жестокий теракт в российской столице за последние десятилетия.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение. Эксперты говорят, что последствия теракта подорвали нарративы Путина о том, что он гарантирует безопасность россиянам.

В то же время, как пишут западные СМИ, США предупреждали Москву, что боевики ИГИЛ планируют совершить теракт в России еще за несколько дней до того, как нападавшие совершили нападение. Однако диктатор Владимир Путин отверг это предупреждение как "провокационное".

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