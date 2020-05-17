Российский политолог объяснил, почему СССР не был равносильным противником для Запада

Сейчас западные аналитики хорошо понимают, что проблемы мирового доминирования никуда не делись – они просто перешли в новое качество, отметил эксперт.

Противостояние в духе "холодной ядерной войны" создавало иллюзию глобального равновесия Советского Союза с западным миром.

Об этом заявил в интервью «Обозревателю» известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

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"Даже в советские времена единственной сферой, где можно было говорить о каком-то паритете между Западом и Советским Союзом, была только сфера обороны. Ни в сфере культуры, идеологии или экономики Советский Союз Западу конкурентом ни в коей мере не был, и там это понимали", – отметил он.

По словам Орешкина, сейчас западные аналитики хорошо понимают, что проблемы мирового доминирования никуда не делись – они просто перешли в новое качество.

"Оно определяется экономикой, валютой, технологиями, чем угодно, но не оружием. И в Китае Штаты борются не в сфере космических технологий или оружия, они с ними борются на предмет влиятельности валюты и экономики. Они ведут торговые войны", – сказал политолог.

При этом он считает, что с Россией нет смысла вести торговые войны, потому что у РФ экономический потенциал менее 2% от глобального производства и продолжает сокращаться.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что считает виновниками развала СССР членов Государственного комитета по чрезвычайному положению и их действия.