Разведка не вскрыла непосредственную подготовку к операции, отметил аналитик.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман прокомментировал, почему Израиль не был готов к нападению ХАМАС, передает BBC.

"Оценка израильской разведки состояла в том, что ХАМАС сейчас эскалация невыгодна, после трений в последние недели жителям Газы дали больше разрешений на работу в Израиле, в Газу зашел очередной транш катарских денег и так далее. Значит, (предполагалось, что) их текущие требования удовлетворены, воевать они сейчас не будут, а учения это просто сезонные учения, как уже бывало", - отметил он.

По его словам, непосредственную подготовку к операции разведка тоже не вскрыла.

Видео дня

"Поэтому армия расслабилась, боеготовности на границе не было, ХАМАС достиг полной внезапности в нападении и, соответственно, добился неожиданных даже для себя успехов", - отметил эксперт.

По мнению Гендельмана, это в очередной раз демонстрирует, что оценка намерений не должна полностью заменять оценку возможностей, и что подгонка предполагаемых действий противника под концепцию, что ему, по нашему мнению, выгодно и невыгодно, приводит к катастрофическим последствиям.

Почему ХАМАС смог прорваться в Израиль - мнение

Армия Израиля давно деградировала и погрязла во внутренних, нерешаемых проблемах коррупционного и внутриполитического характера. И эти проблемы себя явили во всей трагической "красе" при вторжении в страну палестинской группировки ХАМАС 7 октября, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Отобьются. Но если не изменят внутреннюю и внешнюю политику, не проведут жесткую чистку кадров, - деградация продолжится", - уверен эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: