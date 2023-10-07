Обозреватель предложил представить, что происходило бы в Израиле сегодня, если бы его атаковал Иран.

Армия Израиля давно деградировала и погрязла во внутренних, нерешаемых проблемах коррупционного и внутриполитического характера. И эти проблемы себя явили во всей трагической "красе" при вторжении в страну палестинской группировки ХАМАС 7 октября, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"При всем уважении к былым достижениям израильской армии прошлого, мне было известно о ее проблемах современности. И каждый раз, когда мне какой-то "умник" приводил Израиль как страну всю свою историю воюющую эффективно, я задавал в ответ вопрос - всю историю воюющую с кем? Со страной с танками, авиацией, флотом, крылатыми и баллистическими ракетами?" - указал эксперт.

При этом он предложил представить, что происходило бы в Израиле сегодня, если бы его атаковал не ХАМАС, а Иран.

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"Да, отобьются. Но если не изменят внутреннюю и внешнюю политику, не проведут жесткую чистку кадров, - деградация продолжится", - уверен Коваленко.

Также обозреватель отметил, что террористическая группировка ХАМАС имела очень высокий, секретный уровень подготовки к удару.

Вторжение ХАМАС в Израиль - реакция Байдена

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден заверил, что полностью поддерживает право Израиля на самооборону. Он поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который сказал, что "потребуется длительная и продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу".

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