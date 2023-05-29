Недавно Тбилиси возобновил еще и авиарейсы с Москвой.

В Грузии объяснили, почему продолжают сближаться с Россией. Спикер парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что такие шаги от правящей партии "Грузинская мечта" являются не "уступками", а "стратегической политикой терпения".

Он добавил, что сейчас якобы не идет речь о восстановлении дипломатических отношений с РФ, также исключают принципиальные уступки Москве.

"Мы не проводим политику уступок России. Наша политика - это не политика уступок, а стратегическая политика терпения", - передает слова Папуашвили "Новости Грузии".

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Спикер также добавил, что национальным интересом Грузии является "сохранение мира и усиление экономики".

В то же время он обвинил бывшего президента Михеила Саакашвили и его партию "Единое национальное движение" как раз в "политике уступок" РФ. Папуашвили считает, что именно эта сила якобы "продавала России стратегические объекты".

"Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в частности тех, что раздаются из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся. Наша главная цель - объединение страны и евроинтеграция. Для этого нужны мир и экономический прогресс. Бедная и ослабленная страна не интересна ни абхазам и осетинам, ни западным партнерам", – подчеркнул Папуашвили.

Также спикер высказался и о недавнем решении Владимира Путина возобновить авиасообщение между Россией и Грузией. Папуашвили говорит, что такой шаг был обусловлен политической мотивацией, однако его цель трудно определить.

Сближение России и Грузии: что известно

Президент Грузии раскритиковала правительство страны за то, что он "говорит на одном языке" с Кремлем. Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси и Москва имеют ту же риторику относительно открытия "второго фронта" в Грузии.

15 мая между Грузией и Россией возобновилось авиасообщение. В Тбилиси заявили, что отказываться от такого шага было бы непрагматично.

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