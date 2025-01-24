На самой северной авиабазе РФ есть ядерные стратегические бомбардировщики, ракеты и системы наблюдения. А, например, у Дании патрули на собачьих упряжках.

Власти США уже давно считали Гренландию крайне важной для своей обороны, пояснил аналитик Датского королевского оборонного колледжа в Копенгагене Марк Якобсен.

"Это геостратегически важно для защиты национальной безопасности США от российских ракет. Самый короткий путь для российских ракет в сторону США - через Северный полюс, через Гренландию", сказал Якобсен Голосу Америки.

При этом в последние годы российские власти инвестировали большие деньги в арктическое военное присутствие. В частности, на самой северной авиабазе РФ Нагурское на северном побережье Сибири есть ядерные стратегические бомбардировщики, ракеты и системы наблюдения.

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Российские атомные подводные лодки патрулируют арктические моря, тогда как все больший флот атомных ледоколов распространяет влияние Кремля на весь регион.

"Угроза есть, особенно со стороны российской военной мощи в этом регионе. И страны НАТО сейчас движутся к увеличению своей способности", - сказал Йон Рахбек-Клемменсен из Королевского оборонного колледжа Дании.

При этом, военный потенциал самой Дании в Гренландии состоит из четырех устаревших военно-морских патрульных кораблей, самолета наблюдения и патрулей на собачьих упряжках.

Теперь Копенгаген объявил о планах инвестировать в новые беспилотники для наблюдения, два новых корабля и дополнительный персонал, а также модернизировать существующую авиабазу для размещения истребителей F-35. Точная стоимость еще не определена, но правительство заявило, что потратит минимум $1,5 млрд. Министр обороны Троелс Лунд Поульсен признал, что правительство не инвестировало в безопасность Гренландии длительное время.

По словам Якобсена, Дания надеется, что обновления пойдут на "удовлетворение требований Америки по усилению наблюдения за Гренландией".

Трамп и Гренландия

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что США должны приобрести Гренландию из соображений международной безопасности, упомянув об угрозах со стороны РФ и Китая. Трамп добавил, что Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над территорией.

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