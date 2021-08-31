Патрульный в свой выходной решил помочь потерпевшей от ограбления.

Во Львове сотрудник патрульной полиции в свой выходной день задержал грабителя. Помогла ему в этом случайная прохожая.

Детали истории сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины на странице в Facebook.

Инцидент произошел в минувшую субботу. В тот день инспектор Степан Фортуна во время поездки в общественном транспорте услышал крик женщины с просьбой о помощи. Она умоляла вернуть ее телефон и бежала за неизвестным мужчиной на остановке. Инспектор побежал за ними и начал преследование злоумышленника, предварительно отдав свои вещи потерпевшей.

"Когда неизвестный понял, что за ним бежит сотрудник полиции, то бросил телефон в кусты, однако сам еще более ускорился. Неравнодушная львовянка, проходившая мимо беглеца, поняв, что происходит, схватила мужчину за шнуровку кофты. Это на мгновение его замедлило. Патрульный воспользовался же моментом и задержал 20-летнего мужчину", - рассказали в полиции.

После этого они вместе вернулись к месту, где было выбросить телефон. Там патрульный вызвал своих коллег. Впоследствии потерпевшая поблагодарила копа-спасителя через линию 102.

"Гордимся нашим коллегой и благодарим неравнодушную львовянку, что помогла задержать злоумышленника", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее на Николаевщине женщина вынесла из горящей квартиры троих соседских детей.

Автор: Юрий Годован