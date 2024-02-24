В "Группе семи" обещают вводить новые санкции и продолжать работу над использованием российских активов для помощи Киеву.

Лидеры стран "Группы семи" (G7) подтвердили непоколебимую поддержку Украины и еще раз приветствовали храбрость и стойкость украинского народа, который неустанно борется за свободу и демократическое будущее Украины. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте G7 в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Лидеры G7, в частности, выразили убеждение в способности обеспечить победу народа Украины в борьбе за свое будущее и помочь создать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир.

"Мы будем продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждать нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины, в частности путем заключения и выполнения двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, на основе Совместной декларации поддержки Украины, которую мы одобрили в Вильнюсе в июле прошлого года. Мы усиливаем нашу помощь по безопасности Украине и увеличиваем наши возможности производства и доставки, чтобы помочь стране", - говорится в заявлении.

В Группе также приветствовали решение Европейского Совета начать переговоры о вступлении с Украиной и прогресс Киева в выполнении условий программы расширенного финансирования МВФ.

"Мы поможем Украине удовлетворить ее насущные потребности в финансировании. ... Мы решительно приветствуем одобрение ЕС финансовой программы для Украины в размере 50 миллиардов евро. Она обеспечит решающую финансовую поддержку Украине до 2027 года", - отметили лидеры G7.

Они также призвали Россию немедленно прекратить захватническую войну и полностью и безусловно вывести свои войска с международно признанной территории Украины. При этом в Группе анонсировали, что продолжат "увеличивать стоимость войны России" - в частности, внедрять новые санкции, оказывать давление на доходы РФ от энергоносителей, принимать меры против субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну России и продолжить работу над использованием российских активов для помощи Украине.

"Мы продолжаем поддерживать Украину в дальнейшем развитии Формулы мира президента Зеленского и берем на себя обязательства поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, который соответствует принципам Устава ООН, международному праву и уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Поскольку Украина вступает в третий год этой неустанной войны, ее правительство и народ могут рассчитывать на поддержку G7 столько, сколько нужно", - подсуммировали в Группе.

G7 и Украина

Страны G7 предложили "интересный" вариант использования активов РФ в пользу Украины. По информации Bloomberg, союзники Киева могут продать долговые обязательства, чтобы внести вклад в восстановление разрушенной войной страны, используя замороженные активы в качестве залога.

Сторонники такой идеи считают, что при любом урегулировании конфликта в соответствии с международным правом Россия будет обязана заплатить ущерб, нанесенный ею Украине. Если же РФ откажется, можно будет предъявить претензии на замороженные активы.

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