Фон дер Ляйен говорит, что осознание европейцами угрозы от РФ должно повлиять на голосование во время выборов в Европейский парламент.

Европейцы хорошо поняли, насколько опасен Владимир Путин. Это понимание сказывается на результатах выборов, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве.

Так, журналисты спросили фон дер Ляйен, опасается ли она, что июньские выборы в Европейский парламент ослабят поддержку Украины со стороны европейских граждан.

"Демократии во всем мире стоят на стороне Украины. И если вы посмотрете на общественное мнение, удивительно увидеть, каким крепким общественное мнение было и каким крепким общественное мнение в поддержку Украины сохраняется. И я думаю, что европейские граждане поняли, в первую очередь, насколько это важно, что отважный украинский народ борется за демократические ценности, которые мы разделяем, и за соблюдение верховенства права", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Также она сказала, что европейцы очень хорошо поняли, насколько опасным является президент РФ Владимир Путин. По ее словам, если требуется еще одно доказательство, на что способен Путин, надо обратить внимание на убийство критика Кремля Алексея Навального.

"Это то, что очень хорошо поняли европейские народы. Теперь, важно то, что эти мысли выражаются в голосах", - сказала она.

В этой связи, по ее мнению, важно то, примут ли люди, которые поддерживают центристские партии, участие в голосовании. "Чем крепче будет центр, тем крепче будет поддержка Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Как известно, Европейская народная партия, объединяющая працентристские силы, намерена повторно выдвинуть кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента ЕК.

Выборы в Европарламент

Как сообщал УНИАН, выборы в Европарламент в странах-членах ЕС состоятся 6-9 июня 2024 года. Однако во многих странах Евросоюза в этом году также состоятся выборы в свои национальные парламенты. США уже официально предупредили, что Россия попытается вмешаться в эти выборы, чтобы склонить результаты в свою пользу.

В 2023 году в двух европейских странах на парламентских выборах победили правые популисты, которые негативно относятся к Украине и несколько лояльнее к России. Речь идет о Словакии и Нидерландах.

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