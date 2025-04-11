Хегсет был одним из самых ярых сторонников усилий Маска по сокращению расходов Департамента правительственной эффективности.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился о расторжении контрактов на сумму 5,1 млрд долларов на "вспомогательные услуги, такие как консалтинг и другие необязательные услуги" в рамках своего партнерства с правительственной рабочей группой Илона Маска по эффективности DOGE.

Как пишет Bloomberg, сокращение включает консалтинговые услуги от таких компаний, как Accenture, Booz Allen Hamilton Inc. и Deloitte US, обслуживающих Министерство здравоохранения, что позволит сэкономить 1,8 млрд долларов,.

По словам Хегсета, контракт ВМС США на 500 млн долларов на консалтинг по бизнес-процессам, а также контракт на 1,4 млрд долларов на реселлера программного обеспечения для облачных IТ-услуг также находятся в списке сокращений/

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Расторжение контракта Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны на услуги IТ-поддержки, который "полностью дублирует", также высвободит 500 млн долларов. В список, который будет расторгнут, входят контракты на программы разнообразия, справедливости и инклюзивности, а также на меры реагирования на изменение климата и коронавирус, заявил Хегсет.

Отмечается, что глава Пентагона был одним из самых ярых сторонников усилий Маска по сокращению расходов Департамента правительственной эффективности. Министерство обороны с бюджетом в размере около 850 миллиардов долларов в год и курирующим около 2 миллионов сотрудников является крупнейшим в правительстве.

Администрация Трампа столкнулась с рядом судебных исков в своих попытках внезапно расторгнуть контракты в других агентствах, которые проверял DOGE.

Хегсет не упомянул о каких-либо расходах, которые могут быть связаны с расторжением контрактов. Часто с такими действиями связаны сборы.

Сокращения расходов Пентагона

Пентагон прекратил разработку дальнобойной гиперзвуковой противокорабельной ракеты HALO из-за нехватки финансирования. Проект входил в программу Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2 и должен был заменить существующие дозвуковые ракеты, в частности AGM-158C LRASM.

Ракета HALO не создавалась как средство прорыва ПВО, ее задачей было сокращение времени доставки боеголовки на большие дистанции.

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