Он уверяет, что Вашингтон будет сотрудничать с Панамой.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет заявил, что страна вернет Панамский канал из-под китайского влияния.

Глава Пентагона написал в X, что стал первым за двадцать лет министром обороны, который посетил эту страну. Во время выступления на бывшей военно-воздушной базе Pier 3, которая расположена на входе в Панамский канал, Хегсет сказал журналистам, что Штаты вместе с Панамой и единомышленниками вернут канал:

"Я хочу быть предельно ясным. Китай не строил этот канал. Китай не управляет этим каналом. И Китай не будет использовать этот канал как оружие. Вместе с Панамой, которая играет ведущую роль, мы обеспечим безопасность канала и его доступность для всех наций благодаря сдерживающей мощи самой сильной, самой эффективной и самой смертоносной боевой силы в мире".

Хегсет встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и министром общественной безопасности Фрэнком Абрего. Он отметил, что усиление сотрудничества в сфере безопасности сделает обе страны более безопасными, сильными и процветающими.

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"США и Панама сталкиваются с общими вызовами безопасности и общими угрозами. Вместе мы будем сдерживать их, усиливая нашу оборону и достигая мира с помощью силы", - написал он.

Заявления США о Панамском канале

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп выразил намерение "вернуть контроль" над Панамским каналом, аргументируя это "чрезмерными тарифами" для американских судов и растущим влиянием Китая в регионе.

Панама, со своей стороны, отмечает свою суверенность и контроль над каналом, подчеркивая, что все операции осуществляются администрацией канала.

Президент Хосе Рауль Мулино заявил, что страна не намерена передавать контроль над каналом любому другому государству.

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