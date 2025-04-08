Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет заявил, что страна вернет Панамский канал из-под китайского влияния.
Глава Пентагона написал в X, что стал первым за двадцать лет министром обороны, который посетил эту страну. Во время выступления на бывшей военно-воздушной базе Pier 3, которая расположена на входе в Панамский канал, Хегсет сказал журналистам, что Штаты вместе с Панамой и единомышленниками вернут канал:
"Я хочу быть предельно ясным. Китай не строил этот канал. Китай не управляет этим каналом. И Китай не будет использовать этот канал как оружие. Вместе с Панамой, которая играет ведущую роль, мы обеспечим безопасность канала и его доступность для всех наций благодаря сдерживающей мощи самой сильной, самой эффективной и самой смертоносной боевой силы в мире".
Хегсет встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и министром общественной безопасности Фрэнком Абрего. Он отметил, что усиление сотрудничества в сфере безопасности сделает обе страны более безопасными, сильными и процветающими.
"США и Панама сталкиваются с общими вызовами безопасности и общими угрозами. Вместе мы будем сдерживать их, усиливая нашу оборону и достигая мира с помощью силы", - написал он.
Заявления США о Панамском канале
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп выразил намерение "вернуть контроль" над Панамским каналом, аргументируя это "чрезмерными тарифами" для американских судов и растущим влиянием Китая в регионе.
Панама, со своей стороны, отмечает свою суверенность и контроль над каналом, подчеркивая, что все операции осуществляются администрацией канала.
Президент Хосе Рауль Мулино заявил, что страна не намерена передавать контроль над каналом любому другому государству.