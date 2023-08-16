Это первый визит министра обороны Китая в страну с 2018 года.

Глава Минобороны Китая прибыл в Беларусь с трехдневным визитом, чтобы укрепить связи с верным союзником России, поскольку государства-члены НАТО укрепляют безопасность границ с этой страной.

Министр обороны Ли Шанфу, который стремится активизировать военные связи со странами по всему миру, прилетел из России и был встречен в Минске в среду своим коллегой Виктором Хрениным, сообщает Bloomberg.

Визит совпал с растущими призывами из Польши и Балтийского региона усилить безопасность границ, ссылаясь на присутствие российских наемников, перебравшихся в Беларусь, а также на новые попытки президента Беларуси Александра Лукашенко спровоцировать напряженность, отправляя мигрантов на границу.

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Польский чиновник сказал, что Варшава надеется, что риск нарушения торговли с ЕС удержит Китай от нагнетания напряженности на границе. Граница с Беларусью является пунктом пропуска между основным грузовым маршрутом для товаров, следующих между Китаем и Европейским Союзом.

Тем не менее, чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что визит является признаком того, что Китай больше не находится на заднем плане в отношении войны в Украине.

В Москве глава Минобороны Китая пообещал активизировать сотрудничество с коллегами в Европе, Африке и Латинской Америке, исключив при этом США, с которыми приостановлен военный диалог на высоком уровне.

В Беларуси, где Ли встретили на летном поле традиционным хлебом-солью, он собирается встретиться с высшими военными чинами и совершить поездку по военным объектам. Это первый визит министра обороны Китая в страну с 2018 года.

Визит министра обороны Китая в Беларусь

Глава Минобороны Китай Ли Шанфу начал "турне" по России и Беларуси в рамках поддержки "стратегической" коммуникации с партнерами КНР с 14 по 19 августа. Отмечается, что Ли Шанфу принял соответствующее приглашение со стороны главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы оборонного министерства Беларуси Виктора Хренина.

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