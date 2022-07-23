Бербок указала, что Турция входит в НАТО и оказывает военную поддержку Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает странным, когда действующий член НАТО фотографируется вместе с российским деспотом Владимиром Путиным.

Об этом она рассказала в интервью Bild.

"То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов", - считает Бербок.

Глава МИД указала, что Турция входит в НАТО и оказывает военную поддержку Украине.

Встреча в Тегеране, добавила Бербок, показала важность того, чтобы "мы все вместе с партнерами стояли на ценностях".

"Турция оказывает массированную военную поддержку Украине. Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО. Нужно не только придерживаться международных правил, но и отстаивать их", - сказала Бербок.

Путин посетил Тегеран 19 июля, что стало вторым заграничным вояжем российского президента после полномасштабного вторжения в Украину.

Во время трехстороннего саммита в Тегеране Путин сфотографировался вместе с лидерами Ирана и Турции.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате всего Донбасса.

В течение 22 июля враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.

В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

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