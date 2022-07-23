Глава МИД Германии Анналена Бербок считает странным, когда действующий член НАТО фотографируется вместе с российским деспотом Владимиром Путиным.
Об этом она рассказала в интервью Bild.
"То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов", - считает Бербок.
Глава МИД указала, что Турция входит в НАТО и оказывает военную поддержку Украине.
Встреча в Тегеране, добавила Бербок, показала важность того, чтобы "мы все вместе с партнерами стояли на ценностях".
"Турция оказывает массированную военную поддержку Украине. Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО. Нужно не только придерживаться международных правил, но и отстаивать их", - сказала Бербок.
Путин посетил Тегеран 19 июля, что стало вторым заграничным вояжем российского президента после полномасштабного вторжения в Украину.
Во время трехстороннего саммита в Тегеране Путин сфотографировался вместе с лидерами Ирана и Турции.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате всего Донбасса.
В течение 22 июля враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.
На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.
В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины.
Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.