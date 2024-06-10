Министерство экономики предупреждало, что зависимость от Кремля может иметь "драматические последствия".

Экс-канцлер заявила, что не было никаких оснований полагать, что Кремль ограничит поставки через газопровод "Северный поток–1". Однако Ангела Меркель знала, что Россия может попытаться шантажировать Европу запуском большого газопровода, но "скрыла" эту информацию, пишет The Telegraph со ссылкой на немецкую газета Handelsblatt.

По словам журналистов, газопровод "Северный поток-2" был разработан для того, чтобы удвоить поток российского газа непосредственно в Германию, но он вызвал огромные споры из-за риска, который он представлял для Украины. Критики опасались, что, поставляя газ напрямую в Европу, Россия сможет лишить украинскую экономику платы за транзит.

После того, как эти опасения были озвучены, а газопровод также ожидал одобрения других регуляторных препятствий, Россия начала сокращать поставки газа через свой газопровод "Северный поток–1", по которому также поставлялся газ из России в Германию.

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В последние месяцы своего пребывания на посту канцлера Германии в 2021 году госпожа Меркель заявила, что нет никаких оснований считать, что Россия ограничивает поставки газа. Однако, согласно конфиденциальным документам, которые увидела газета, Министерство экономики предупреждало, что Россия заполняет газовые хранилища "очень медленно" и что зависимость от Кремля по газу может иметь "драматические последствия", указывают авторы.

Это происходило несмотря на неоднократную критику проекта со стороны США и европейских союзников. В то же время Германия сообщила Кремлю, что условием соглашения, которое предусматривает транспортировку российского газа через Балтийское море, было продолжение использования наземных газопроводов через Украину. Но после встречи с Герхардом Шредером, бывшим канцлером Германии, который стал лоббистом "Газпрома", в документах Министерства экономики было сделано предупреждение, что компанию "нельзя принудить" к этому.

Депутат от Зеленых Феликс Банашак призвал к общественному расследованию и назвал "Северный поток–2" "крупнейшим экономическим, энергетическим и внешнеполитическим провалом со времен основания федеративной республики".

"Северный поток" – последние новости

Обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одна из двух ниток "Северного потока-2" будут повреждены взрывами в 2022 году. Россия и Запад указывают друг на друга, но каждый отрицает свою причастность.

Ранее УНИАН писал, что швейцарская компания Nord Stream – оператор одноименных газопроводов – судится со страховщиками на сумму около 400 млн евро за отказ покрыть убытки от взрывов на "Северных потоках".

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