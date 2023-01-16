Также важно получить боеприпасы для этих установок.

Депутат германского бундестага Родерих Кизеветтер призывает выкупить у Катара САУ Gepard и передать их Украине.

Об этом он рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Германия должна сделать все, что может способствовать победе Украины, заявил полковник в отставке Кизеветтер.

"Катарские танки Gepard в настоящее время там не нужны и находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо выкупить их обратно. Они отлично зарекомендовали себя в действии и изначально очень эффективно использовались для атаки наземных целей", - сказал он.

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Также депутат раскритиковал то, что Германия не поставила в Украину достаточного количества боеприпасов для танков.

"Тем более важно, что Германия просит не только о большем количестве Gepard, а, прежде всего, о боеприпасах", - добавил Кизеветтер.

Gepard на вооружении ВСУ

В ноябре Германия заявила, что с 24 февраля передала Украине 30 самоходных артиллерийских установок Gepard.

В посольстве Германии в Украине заявили, что эти установки хорошо показали себя в борьбе против иранских дронов-камикадзе "Шахед-136".

Недавно Воздушные силы ВСУ показали САУ Gepard в работе. Военнослужащие опубликовали видео "приземления" российской ракеты.

В начале января SPIEGEL писал, что сейчас Германия ведет переговоры о передаче Украине дополнительных Gepard.

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