Германия ограничит рекламу табачных изделий

С 2022 года в Германии будет запрещена реклама табака, с 2023 года - систем нагревания табака и с 2024 года - электронных сигарет.

Бундестаг одобрил законопроект, который ограничивает рекламу табака в Германии.

Документ запрещает такую рекламу на наружных плакатах, однако ее можно будет размещать на специальных табачных магазинах, сообщает издание Deutsche Welle.

С 2022 года в Германии будет запрещена реклама табака, с 2023 года - систем нагревания табака и с 2024 года - электронных сигарет.

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Согласно новому законопроекту, нельзя будет показывать рекламу табака на киносеансах, которые разрешены к просмотру зрителям младше 18 лет.

Табачные производители тратят в год примерно 100 млн евро на наружную рекламу и ролики в кино. Часть этих денег поступает в местные бюджеты, в частности, от размещения рекламы на автобусных.

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