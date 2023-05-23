Берлин не имеет ни нужной авиации, ни возможности проводить обучение пилотов.

Германия рассматривает возможности для поддержки коалиции стран, которые планируют передать Украине современные американские истребители F-16 и обучать украинских пилотов ими управлять.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус сообщает Handelsblatt. По словам главы ведомства, вклад Берлина будет незначительным.

В частности, у Германии нетт этих истребителей американского производства, а также она не может помочь с обучением украинских пилотов.

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"Те некоторые возможности, которые теоретически могут существовать, мы сейчас изучаем", - добавил Писториус.

Сразу же правительство Германии решит, сможет ли Берлин помочь и как это может происходить.

Коалиция истребителей для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, пять стран объединили усилия для работы над обеспечением Украины боевыми воздушными силами - Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания. Позже стало известно, что Португалия готова помочь запчастями и обучением пилотов.

В ЕС заявили, что обучение экипажей украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16 уже начались.

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