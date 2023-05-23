Некоторые страны уже фактически готовы передать Украине истребители, но нужно время, чтобы пилоты овладели управлением этими самолетами.

В страны Европы выехали передовые группы для изучения процесса обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16.

"Идет процесс подготовки, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны Европы, которые могут предоставить нам площадки для обучения. Изучается как будет проходить этот процесс. Самих еще пилотов, тех что пилотируют, еще нет. Все ожидают", - сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что уже неоднократно опровергал информацию, что украинские пилоты якобы уже обучают в США или в Европе.

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"Мы имеем чрезвычайно хорошие новости о том, что есть уже фактически авиационная коалиция, ряд стран будет готовить пилотов, некоторые страны уже готовы передавать нам истребители. Вы знаете эти страны - обязательно это Соединенные Штаты, это страны Европы, которые имеют на вооружении (истребители F-16) и хотят перейти на другие типы, на более новые - на F-35", - отметил Игнат.

Представители Воздушных сил ВСУ постоянно контактируют с партнерами, обсуждаются сроки обучения пилотов.

"Таким образом, старт дан. Есть решение о том, что Украина будет иметь F-16. дальше уже технические моменты и процессы. Наши представители Воздушных сил и другие представители постоянно на контакте с нашими партнерами и изучается момент, какие группы, в какие страны поедут учиться и какие будут временные сроки. Процесс начат", - подчеркнул Игнат.

Также он не стал детализировать, сколько будет проходить обучение украинских пилотов.

"Не можем мы отправить большое количество пилотов одновременно, потому что здесь надо кому-то воевать", - отметил спикер.

Он отметил, что авиационная коалиция в поддержку Украины является широкой.

"Даже те страны, которые не имеют на вооружении F-16, - такие как Великобритания и Франция - согласились предоставить свои площадки. Также в коалицию входят Нидерланды, Бельгия, Дания, Норвегия и другие страны, которые имеют хорошие базы для того, чтобы на них обучать пилотов. Теоретически сначала идет знакомство, наземная подготовка, а далее - авиасимуляторы и авиатренажеры. Авиатренажер это фактически кабина, которая на 100% имитирует кабину истребителей. После тренажеров пилот должен садиться в самолет с инструктором... Дальше уже идет боевая подготовка", - сказал Игнат.

Обучение украинских пилотов

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель заявил, что учения украинских пилотов для управления истребителями четвертого поколения F-16 уже начались в нескольких странах, и в частности в Польше.

По оценке воздушных сил, западные партнеры могут передать Украине несколько десятков самолетов F-16.

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